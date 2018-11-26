В Госдуме похвалили российских пограничников за действия в Керчи

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет оценил действия российских пограничников, которые задержали украинские корабли в Керчи.

«Действиям российских пограничников - твердую пятерку! Огромное им спасибо за то, что обеспечивают безопасность и жителей полуострова, и судоходства вообще в Керченском проливе», - поблагодарил Шеремет сотрудников Погранслужбы РФ.

По мнению депутата, нарушение украинскими ВМС российской границы в Керченском проливе - это провокация Порошенко, нацеленная на перенос выборов.

«По-видимому, это была провокация. Одна цель была - сорвать предвыборную кампанию и перенести выборы, потому что рейтинг данного господина равен нулю. Его в разы обходят даже артисты, там, клоуны. У них намного выше рейтинг, чем у Порошенко. В очередной раз Украина показала свое лицо», -объяснил «Звезде» Шеремет.

Ранее похожее предположение озвучили в Совете Федерации. Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров также отметил действия ФСБ России во время задержания украинских кораблей.

«Россия сделала все возможное, чтобы избежать прямого вооруженного столкновения. ФСБ России провела максимальную выдержку и профессионализм», - отметил он.

Инцидент произошел днем 25 ноября. Три украинских корабля - бронекатера «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»пересекли государственную границу России. Пограничники РФ неоднократно, но безрезультатно пытались связаться с нарушителями. Опасные маневры украинских бронекатеров в Керченском проливе чуть было не привели к столкновению. При этом караван из «нелегалов» держал курс на Крымский мост. Поэтому проход под ним экстренно перекрыли.

Примерно в 20 километрах от берега украинские корабли задержали. Они доставлены в Керченский порт для выяснения обстоятельств. По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело.

Почему именно сейчас украинский лидер пошел на провокацию, обсудят эксперты в «Открытом эфире» на телеканале «Звезда». Кроме того в программе покажут эксклюзивное интервью капитана, участвовавшего в аресте украинских кораблей. Смотрите новый выпуск в понедельник, 26 ноября, в 21:35.