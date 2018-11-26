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«Однозначная провокация» - Лавров о действиях Украины в Керченском проливе

Валентина Пескова
14:10 26.11.2018
Министр иностранных дел РФ прокомментировал инцидент с незаконным пересечением границы РФ украинскими кораблями.
Фото: МИД России

Украина нарушила нормы международного права, включая Устав ООН и Конвенцию по морскому праву. При этом со стороны государства произошла «однозначная провокация» в отношении России. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT об инциденте в Керченском проливе.

«Однозначная провокация. Все, что необходимо сказать, было сказано в заявлении погранслужбы и в заявлениях официального представителя МИД: были нарушены нормы международного права... включая Устав ООН и Конвенцию по морскому праву. В том, что такое нарушение произошло, и произошло довольно опасными методами, создавало угрозы и риски для нормального движения судов по акватории... у нас нет иллюзий, что Запад взял позицию безоглядной поддержки президента Порошенко», - заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также охарактеризовал случившееся в Керченском проливе, как очень опасную провокацию, которая требует серьезного разбирательства.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России, совершая при этом опасные маневры. Суда были задержаны. По факту нарушения возбуждено уголовное дело.

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