На воротах генконсульства РФ в Одессе развесили тельняшки «в крови»

В ночь на 26 ноября на воротах российского генконсульства в Одессе местные жители развесили измазанные красной краской «окровавленные» тельняшки.

Так одесситы отреагировали на происшествие с украинскими моряками в Керченском проливе 25 ноября, пишет golos.ua. Активисты также забросали здание диппредставительство петардами.

По данным местных изданий, одесситы планируют и другие акции в поддержку украинских моряков.

В Харькове тем временем российское консульство было атаковано файерами, в результате чего загорелось дерево. В Киеве украинцы устроили пикет под стенами посольства РФ, а во Львове националисты подожгли у консульства автомобильные покрышки.

Утром 25 ноября два украинских артиллерийских катера и буксир устроили провокацию в Керченском проливе, несколько часов не реагируя на требования Погранслужбы РФ покинуть российские территориальные воды