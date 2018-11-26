Чиновницу на Камчатке уволили за сравнение пенсионера с животным

Власти Камчатки расторгли договор с чиновницей, которая сравнила пожилого мужчину с животным, в которого следует запустить дротиком.

Инцидент произошел 19 ноября, когда к зданию правительства региона пришел пенсионер, предположительно вооруженный обрезом. В это время из окон за ним наблюдали чиновники и снимали мужчину на видео. Одна из женщин сделала некорректный комментарий к происходящему.

«Это только этим, это только дротиком, как животное - чпок, чтобы он отрубился», - заявила чиновница.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе аппарата губернатора и Правительства Камчатского края, в настоящее время данная сотрудница уволена. Она работала в правительстве до договору гражданско-правового характера.

«Лицо, осуществлявшее запись, было установлено в оперативном порядке. Выяснилось, что женщина прокомментировавшая видео, не является гражданской государственной служащей, а работала в правительстве по договору ГПХ. После инцидента договор с нею расторгнут», - заявила начальник управления пресс-службы Наталья Грачева.

Позже установили и личность мужчины, пришедшего к зданию правительства. Им оказался 67-летний пенсионер, проживающий в Елизовском районе. У него изъяли ружье со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. После допроса он помещен на лечение в краевой психоневрологический диспансер.