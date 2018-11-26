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Бронированную «Газель» обстреляли из пулемета: видео испытаний

Александра Арсентьева
13:47 26.11.2018
Для испытаний использовались 7,62-миллиметровые патроны со стальным сердечником.
Видео: WarGonzo, YouTube

Интернет-проект WarGonzo опубликовал видео, на котором Семен Пегов испытывает на прочность бронированную «Газель». С начала 2000-х годов этот автомобиль стоит на вооружении МВД и других силовых структур.

Для испытаний на полигон доставили самую уязвимую часть конструкции броневика - заднюю дверь. Журналист Семен Пегов для теста вооружился ручным пулеметом Калашникова.

Толщина стального листа на двери составляет почти пять миллиметров, заявленный разработчиком класс бронирования - пятый (защита от снайперской винтовки и автомата). WarGonzo решил проверить, сколько понадобится боеприпасов для того, чтобы если не пробить бронированную «Газель», то хотя бы ее вскрыть.

Для испытаний использовались 7,62-миллиметровые патроны со стальным сердечником. Первой не выдержала мишень, к которой была прислонена тяжелая дверь - после нескольких коротких очередей она наклонилась к земле. Пегов после сделанной поправки в прицеле выпустил несколько очередей подлиннее. Стальная обшивка двери начала отлетать большими кусками. Когда наклон двери стал критическим, пули начали рикошетить, при этом оставляя вмятины. На то, чтобы пробить бронированную «Газель», понадобилась только одна лента, состоящая из 25 патронов.

Дверь «добивали» трассирующими боеприпасами Т-46. Пегов весь магазин выпустил одной очередью, а по завершении огня заявил: «Двери в общем-то уже нет».  

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