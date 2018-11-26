Эксперт рассказал, как проверить на подлинность полис ОСАГО

В России в последнее время участились случаи мошенничеств с полисами ОСАГО. Автовладельцам под видом подлинных продают поддельные страховые полисы. При этом отличить оригинал от подделки практически невозможно. А порой мошенники продают фальшивки и вовсе на оригинальных бланках. Однако сами страховые компании, от чьих имен продаются подделки, не предлагают решения вопроса и перекладывают всю ответственность на автовладельцев.

Что делать водителю, если тот приобрел страховой полис, но сомневается в его подлинности, «Звезде» рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

«Невозможно получить сейчас гарантию, что ты купишь нормальный полис. Ситуация вышла из-под контроля. Самый страшный для автовладельца сон, когда он покупает полис и при ДТП выясняется, что либо у него, либо у другого участника аварии поддельный полис. Что делать? Совет очень простой: вы купили полис, в течение недели зайдите на сайт РСА, и проверьте его», - посоветовал эксперт в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Прокомментировал эксперт и готовящуюся реформу системы обязательного страхования автогражданской ответственности. Крохмаль не исключил, что изменения приведут к повышению цен на ОСАГО. Масштабная реформа системы обязательного страхования автогражданской ответственности начнется в следующем году и будет проходить в несколько этапов.

Первое, что планируется сделать, убрать территориальный коэффициент. Таким образом, на цену полиса теперь не будет влиять место жительства водителя. Кроме того страховые компании смогут использовать дополнительные параметры для расчета стоимости полиса внутри тарифного коридора. Для каждого водителя будет предусмотрен индивидуальный тариф, который будет зависеть от частоты нарушений ПДД и числа аварий. К тому же автолюбители, выезжающие на машине изредка будут платить меньше тех, кто пользуется личным транспортом постоянно.

Следующий этап реформы оценят владельцы авто с 120 лошадиными силами и выше. Им не придется переплачивать за мощность автомобиля, так как повышающий коэффициент исчезнет. Реформаторы уверяют, что стоимость полиса после всех изменений может вырасти только для постоянных нарушителей. Аккуратные водители будут платить меньше.