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Трудовая повинность, комендантский час: чем грозит украинцам введение военного положения

Павел Настин
13:35 26.11.2018
Ограничения затронут права граждан и законные интересы юридических лиц.
Трудовая повинность, комендантский час: чем грозит украинцам введение военного положения
Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallook

Запрет на митинги, ограничение свободы передвижения и отчуждение имущества «на нужды обороны» ждут граждан Украины в случае, если верховная рада одобрит введение военного положения в этой стране.

Как сообщает украинское информагентство «Униан», в случае введения на территории этой страны военного положения, произойдет изменение в режиме работы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Их мощности и трудовые ресурсы будут использованы для нужд обороны. Вводится трудовая повинность.

В случае перехода на военное положение на Украине будет введен комендантский час, а также будет установлен особый режим въезда и выезда, ограничивающий свободу передвижения украинских граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Будет наложен запрет на проведение демонстраций, мирных собраний, митингов, шествий и других массовых мероприятий.

Имущественные права также подвергнутся серьезным ограничениям, на нужды обороны имущество физических и юридических лиц может быть принудительно отчуждено.

В условиях военного положения на Украине запрещается проведение выборов, референдумов, забастовок и внесения изменений в конституцию.

Военное положение - правовой режим в государстве или его части, который устанавливается решением высшего органа государственной власти в случае агрессии против государства или непосредственной угрозы агрессии.

Решение ввести на 60 суток военное положение в стране принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Теперь его должна утвердить верховная рада.

Ранее сообщалось, что утром 25 ноября украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» незаконно пресекли российские границы и продолжили движение к Керченскому проливу, совершая опасные маневры.

В течение нескольких часов украинские корабли не отвечали на запросы пограничников РФ остановиться. В итоге российская сторона была вынуждена открыть огонь, в результате которого трое украинских моряков получили ранения. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Украинские корабли, нарушившие границу, задержаны. Из-за незаконных действий Военно-морских сил Украины было возбуждено уголовное дело.

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