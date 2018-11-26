Националисты атаковали консульство РФ в Харькове с файерами и подожгли деревья

Харьковские националисты забросали файерами российское консульство, в результате чего загорелись деревья на территории диппредставительства.

Возмущенные ситуацией с украинскими кораблями в Керченском проливе участники националистических организаций в Харькове решили устроить митинг у консульства РФ. Они принесли шины к зданию и требуют украинские власти разорвать дипломатические отношения с Россией.

По данным украинских СМИ, некоторые активисты стали разворачивать палатки у консульства, предполагая, что протест будет длительным.

Ранее сообщалось, что после нарушения кораблей ВМС Украины российской границы в Керченском проливе украинцы устроили пикет под стенами посольства РФ в Киеве. Затем, протестующие радикалы подожгли принесенные к забору российского консульства во Львове автомобильные покрышки.

Украинские корабли вошли в территориальные воды РФ 25 ноября, несколько часов игнорируя российских пограничников и выполняя опасные маневры. С применением оружия Погранслужба РФ и ФСБ задержали корабли ВМС Украины и доставили их в Керчь.