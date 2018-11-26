В Кремле назвали инцидент в Керченском проливе «очень опасной провокацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков случившееся в Керченском проливе назвал очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства.

«Речь идет об очень опасной провокации, поэтому, конечно, она требует особого внимания и особого разбирательства», - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства.

ФСБ России заявила, что украинские корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» нарушили границу России, они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей и катеров пограничной службы ФСБ и Черноморского флота РФ немедленно остановиться и совершали опасные маневры. Корабли были задержаны.

По фату незаконного пересечения госграницы было возбуждено уголовное дело.