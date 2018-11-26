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Появилось новое видео с задержанными украинскими кораблями в Керчи

Василиса Морозова
13:33 26.11.2018
Появилось новое видео с пришвартованными в Керчи украинскими кораблями, которые накрывают маскировочной сеткой.

Опубликовано новое видео с керченского порта, в котором пришвартованы украинские корабли, которые были задержаны Погранслужбой РФ.

Корабли ВМС Украины накрывают маскировочной сеткой. Повреждения обнаружены только на буксире «Яны Капу».

Три военных корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили российскую границу в Керченском проливе. По данным ФСБ РФ, буксир и бронекатеры «осуществили попытку незаконных действий» в предела территориального моря России и не реагировали на требования остановиться. После чего с применением оружия украинские судка были задержаны.

Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были доставлены в порт Керчи. По факту нарушения российской госграницы возбуждено уголовное дело.  

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