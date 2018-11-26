Во Львове радикалы подожгли шины у консульства России

Группа украинских радикалов устроила митинг у здания российского консульства во Львове. В ходе него протестующие подожгли принесенные к забору здания автомобильные покрышки. Свои действия участники сразу нескольких националистических организаций объяснили протестом против ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщил украинский телеканал «24».

При этом украинские СМИ традиционно назвали задержание своих кораблей, незаконно пересекших границу РФ, «открытой агрессией Москвы».

До этого аналогичная антироссийская акция прошла у стен посольства РФ в Киеве. Радикалы закидали здание дипмиссии дымовыми шашками и сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

Напомним, три украинских суда 25 ноября вошли в территориальные воды России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя запросы российских пограничников. В результате корабли были задержаны с применением оружия. По факту незаконного пересечения границы РФ возбуждено уголовное дело.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от Российской Федерации немедленно освободить украинских военных и передать их Киеву.