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Временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в МИД РФ

Александра Арсентьева
12:46 26.11.2018
Захарова заявила, что Украина не только нарушила правовые нормы, но и спланировала опасные и агрессивные действия.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский после провокационных действий Киева в Керченском проливе будет вызван во внешнеполитическое ведомство.

Также она добавила, что Украина не только нарушила правовые нормы, но и спланировала опасные и агрессивные действия. Как заявила Захарова, провокация была подготовлена заранее.

Ситуация обострилась 25 ноября после того, как корабли ВМС Украины вошли в российские воды и нарушили конвенции ООН. Украинская сторона заранее не подала заявок на проход флота через пролив. На предупреждения российских пограничников корабли не реагировали.

Позднее украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» задержали сотрудники ФСБ.

 

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