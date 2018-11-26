Временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский после провокационных действий Киева в Керченском проливе будет вызван во внешнеполитическое ведомство.

Также она добавила, что Украина не только нарушила правовые нормы, но и спланировала опасные и агрессивные действия. Как заявила Захарова, провокация была подготовлена заранее.

Ситуация обострилась 25 ноября после того, как корабли ВМС Украины вошли в российские воды и нарушили конвенции ООН. Украинская сторона заранее не подала заявок на проход флота через пролив. На предупреждения российских пограничников корабли не реагировали.

Позднее украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» задержали сотрудники ФСБ.