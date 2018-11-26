Плюсов не видно: в Москве и Подмосковье наступает зима

К концу недели в Москве и области температура понизится, приближается зима, плюсовых значений ждать не приходится, рассказал «Звезде» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«Период называется предзимным. Мы все чаще наблюдаем те или иные признаки приближающейся зимы. Снежный покров сформировался. Температура в ближайшие недели – отрицательные и идут в низ. Плюсов не видно», - отметил синоптик.

По его словам, осадки в виде снега будут идти до четверга. Ближе к концу недели существенных осадков не ожидается.

«В понедельник днем ожидается -3.. -1. К концу недели температуры ползут вниз. В ночь со вторника на среду -10 .. – 8 , по области -13 .. -8. Днем -6… -4. Такие же и в четверг. В пятницу и в субботу ночью -9.. -14, днем -9.. -4», - добавил синоптик.

Кроме того, как сказал Киктев, местами в московском регионе ожидается гололедица.