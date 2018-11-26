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В Красноярском крае по делу о хищении 75 миллионов рублей арестован чиновник ПФР

Валентина Пескова
12:10 26.11.2018
СК РФ арестовал заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда России Алексея Трофимова.
Видео: ФСБ РФ

В Красноярском крае сотрудники СК Российской Федерации арестовали заместителя управляющего краевого Пенсионного фонда России Алексея Трофимова.

Следственный комитет ведет расследование уголовного дело по признакам преступления, сформулированного в УК РФ, как «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Речь идет о хищении не менее 75 миллионов рублей при покупке двух зданий для нужд регионального пенсионного фонда. По контракту стоимость зданий составила более 130 миллионов рублей, хотя реальная цена этих объектов равна 54 миллионам рублей.

В рамках расследования преступления были проведены обыски в кабинетах и квартирах как начальников, так и рядовых сотрудников ПРФ. При обысках были найдены документы, подтверждающие факт преступления, крупные суммы денег и банковские карты.

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