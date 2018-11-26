Порошенко потребовал от России вернуть военных моряков и корабли

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от Российской Федерации немедленно освободить украинских военных, задержанных в Керченском проливе, и передать их Киеву. С таким заявлением украинский лидер выступил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, видео опубликовано в Twitter Порошенко.

«Я обращаюсь к руководству РФ с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых неизвестна», - заявил украинский лидер.

«Мы требуем срочно их передать украинской стороне с кораблями», - отметил он.

Порошенко добавил, что Украина требует деэскалации ситуации «как в Азовском море, так и по другим направлениям».

По результатам заседания украинский президент и СНБО приняли ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. Данное решение должна утвердить Верховная рада Украины. Как сообщает телеканал «112 Украина», парламент на внеочередное заседание соберется 26 ноября в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, украинские военные корабли пересекли морскую границу РФ и направились к Керченскому проливу. Сейчас корабли «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск» задержали и доставили в Керченский порт для выяснения обстоятельств. По фату незаконного пересечения государственной границы было возбуждено уголовное дело.