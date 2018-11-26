Составлен список городов РФ с самым высоким уровнем жизни

Финансовый университет при правительстве России подвел итоги исследований качества жизни населения в городах РФ. Для этого учитывались такие параметры, как качество медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ, объем жилищного строительства и работа городских властей.

Всего было проанализировано 78 городов с населением более 250 тысяч человек, пишет «РГ». В итоге в первую пятерку городов с самым высоким уровнем жизни вошли Тюмень, Грозный, Москва, Казань и Сочи.

Как пояснил проректор университета Алексей Зубец, Москва входит в число лидеров по таким показателям, как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство и уровень доходов населения. Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге. Практически по всем позициям в число лидеров попадает Казань.

А вот городом, который удивил составителей рейтинга, стала Калуга. Она расположилась на 12-м месте из 78, получив высшую оценку качества работы городских властей, очень высокую оценку удобства города для жизни и хорошие показатели по доходам у населения.