Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме в результате долгой болезни, сообщает издание Repubblica.

Как пишут итальянские СМИ, «последнего из великих мастеров нашего кино», «единственного итальянца, получившего Оскар за режиссуру» не стало.

Родившийся в Парме в 1940 году, Бернардо Бертолуччи был поэтом, режиссером, продюсером и международной звездой. Последователь Годара и Пазолини, он создал такие шедевры, как «Последнее танго в Париже», «Маленький Будда», «Ускользающая красота», «Последний император», за которого в 1987 году он получил премию «Оскар».

Кроме того, Бертолуччи также обладатель «Золотого глобуса» (1988), BAFTA (1989) и прочих премий, а в 2013 году итальянец даже получил звезду на голливудской Аллее славы. В 2014 году Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира на саммите лауреатов Нобелевской премии мира.