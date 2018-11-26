Самолет-разведчик США вошел в акваторию Черного моря

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вошел в акваторию Черного моря в 8.50 мск. Об этом сообщил «Украинский милитарный портал» со ссылкой на ресурс Planeradar.

По его данным, самолет взлетел с авиабазы на греческом Крите и направился к побережью Крыма. Это произошло после задержания трех украинских кораблей у Керченского пролива.

«Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря», - сказано в сообщении.

Согласно данным на 09:23 мск, самолет США находился в воздушном пространстве Болгарии.

Ранее сообщалось, что в Керчь доставили три задержанных ФСБ России украинских судна, которые нарушили государственную границу РФ в Керченском проливе. В ответ на что Украина намерена ввести военное положение.