В Харькове неизвестные распылили слезоточивый газ на концерте Насти Каменских

В воскресенье, 25 ноября, в торговом центре «Караван» в Харькове, на концерте украинской исполнительницы Насти Каменских неизвестные распылили баллончик со слезоточивым газом.Об этом рассказали в социальных сетях очевидцы.

«Во время выступления Каменских, кто-то выпустил отравляющий газ. Я почувствовал его по першению в горле и в носу», - написал в «ВКонтакте» один из посетителей концерта.

По его словам, в помещении находилось несколько тысяч человек, которые могли получить вред своему здоровью.

Очевидцы также сообщили, что газ был распылен в двадцати метрах от сцены. Инцидент вызвал давку, некоторым зрителям вещество попало в глаза.