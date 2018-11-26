Кудрин заявил о хищениях в Роскосмосе на миллиарды рублей

В госкорпорации «Роскосмос» были зафиксированы всевозможные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире канала «Россия 1».

По словам Кудрина, под указанными нарушениями подразумевается неправильное проведение процедур закупок, а также «космическое» завышение цен. Кроме того, денежные средства на счетах, выделенные на мертвые, недостроенные объекты, не используются месяцами. Фактически речь идет о воровстве на несколько миллиардов рублей.

В Роскосмосе уже прокомментировали данные обвинения в свой адрес. Как заявили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, данные, о которых идет речь, действительны и касаются проверки за 2017 год. Однако в конце этого года будут обнародованы результаты работы уже новой администрации Роскосмоса за вторую половину 2018 года.