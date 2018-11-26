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Украинские корабли доставлены в керченский порт: видео с места

Василиса Морозова
10:53 26.11.2018
Задержанные за незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе украинские корабли доставлены в порт Керчи.

Задержанные ФСБ России украинские корабли были пришвартованы в керченском порту, передает корреспондент «Звезды» с места.

Буксир «Яны Капу», бронекатера «Бердянск» и «Никополь», которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, в настоящее время затягивают маскировочной сеткой.

Три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России в Керченском проливе, опасно маневрировали, не реагируя на требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России остановиться.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что данной провокацией украинский президент Петр Порошенко хотел сорвать грядущие президентские выборы на Украине.  

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