Украинские корабли доставлены в керченский порт: видео с места

Задержанные ФСБ России украинские корабли были пришвартованы в керченском порту, передает корреспондент «Звезды» с места.

Буксир «Яны Капу», бронекатера «Бердянск» и «Никополь», которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, в настоящее время затягивают маскировочной сеткой.

Три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России в Керченском проливе, опасно маневрировали, не реагируя на требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России остановиться.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что данной провокацией украинский президент Петр Порошенко хотел сорвать грядущие президентские выборы на Украине.