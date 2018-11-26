Украинские корабли доставлены в керченский порт: видео с места
Задержанные за незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе украинские корабли доставлены в порт Керчи.
Задержанные ФСБ России украинские корабли были пришвартованы в керченском порту, передает корреспондент «Звезды» с места.
Буксир «Яны Капу», бронекатера «Бердянск» и «Никополь», которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, в настоящее время затягивают маскировочной сеткой.
Три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России в Керченском проливе, опасно маневрировали, не реагируя на требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России остановиться.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что данной провокацией украинский президент Петр Порошенко хотел сорвать грядущие президентские выборы на Украине.