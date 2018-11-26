В Башкирии автобус протаранил табун лошадей

В Башкирии пассажирский автобус наехал на табун лошадей, четверо животных погибли, человеческих жертв нет. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 25 ноября, на автотрассе Мелеуз-Сыртланово в Мелеузовском районе Башкирии. Водитель автобуса наехал на лошадей, которые, предположительно, внезапно выбежали на дорогу. В результате ДТП четыре лошади погибли.

В МВД уточнили, что в момент аварии в автобусе было пассажиров, водитель не пострадал.