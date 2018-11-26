Опубликовано видео очереди из судов в Керченском проливе

Гражданские корабли образовали огромную очередь в Керченском проливе, ожидая возможности прохода под Крымским мостом. В интернете появилось видео, на котором видно, что несколько десятков судов выстроились в цепь в зоне видимости от береговой линии.

После провокации со стороны Украины проход по Керченскому проливу для гражданских судов был на какое-то время закрыт. Он возобновился около 3.30 утра.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины – два катера и рейдовый буксир – вошли в территориальные воды РФ. Совершая опасные маневры, они двинулись в сторону Керченского пролива. Указанные суда были задержаны ФСБ России. По факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело.