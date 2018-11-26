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В Совфеде связали провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины

Владимир Джабаров
10:28 26.11.2018
Господин Порошенко устроил провокацию с одной единственной целью – ему просто необходимо сорвать президентские выборы весной следующего года

Украинский президент Петр Порошенко хотел сорвать грядущие президентские выборы в стране, заявил «Звезде» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя провокацию украинских кораблей в Керченском проливе.

«Господин Порошенко устроил провокацию с одной единственной целью – ему просто необходимо сорвать президентские выборы весной следующего года, поскольку все показывают, что его рейтинга не хватит даже на попадание во второй тур», - сказал он.

По словам зампреда, российская сторона сделала все возможное, чтобы избежать столкновения.

«Россия сделала все возможное, чтобы избежать прямого вооруженного столкновения. ФСБ России провела максимальную выдержку и профессионализм», - отметил он.

Джабаров напомнил, что в Совбезе 26 ноября будет обсуждаться провокация украинских кораблей, однако, по всей видимости, все попытки обсуждения инцидента будут блокироваться Вашингтоном и Лондоном.

«Вечером созывается Совет безопасности по нашей инициативе, где Россия поставит вопрос о той провокации, которая возникла в Азовском море. Понятно, что любая наша попытка обсудить Украину и принять резолюцию с осуждением будут пресечена ее спонсорами, внешними управляющими Украины в лице Америки, Великобритании», - заключил Джабаров.

Днем 25 ноября три украинских корабля устроили провокацию в Керченском проливе. Корабли были задержаны с применением оружия, а проход под арками Крымского моста был заблокирован с помощью сухогруза.

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