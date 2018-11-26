В Китае заявили о первом успешном изменении ДНК человека

Китайский ученый заявил, что с его помощью родились первые в мире дети с измененным ДНК: девочки-двойняшки якобы появились на свет в ноябре.

По словам специалиста Хэ Цзянькуя из Шэньчженя, он изменил эмбрионы семи пар во время лечения бесплодия, и одна из беременностей благополучно завершилась рождением двух детей. При этом целью медика было не вылечить или предотвратить развитие наследственных заболеваний у детей, а попытаться привить им способность противостоять заражению ВИЧ или СПИДом, которая не встречается у обычных людей. В эксперименте, проводимом ученым, все матери были здоровы, а вот отцы имели ВИЧ.

«Я чувствую свою большую ответственность, что мой эксперимент может стать примером для других. А общество должно само решить, что делать дальше – запрещать или разрешать подобные научные методы», - цитирует Хэ Цзянькуя газета The Telegraph.

Правдивость слов специалиста пока невозможно подтвердить, поскольку результаты его опыта еще не опубликованы в научных изданиях и не проверены другими учеными. Однако известный генетик Гарвардского университета Джордж Черч, комментируя опыт китайского ученого, заявил, что эксперимент с ДНК «вполне допустим», если под ним подразумевалась защита детей от потенциального заражения ВИЧ в будущем.