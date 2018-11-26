Крупный пожар охватил офисное здание в центре Казани

Офисное здание в центре Казани загорелось утром 26 ноября. ЧП произошло в строении, расположенном по адресу: улица Университетская, дом 22.

Как сообщает «Татар-информ, прибывшие на место ЧП спасатели вывели из полыхающего строения 30 человек.

Видео с места происшествия публикуют в Сети очевидцы пожара. По предварительной информации, огонь начал распространяться с мансардной пристройки ко второму этажу здания.