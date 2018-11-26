«Как пирог слоеный»: эксперт пояснил суть провокации Киева в Керченском проливе

Президент центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко заявил «Звезде», что Киев планировал «многослойную» провокацию, при любом раскладе он бы получил желаемое – либо прорыв через Керченский пролив, либо введение военного положения в стране и перенос президентских выборов впоследствии.

«Там была многослойная провокация. С одной стороны она была ориентирована на мировое сообщество. Она еще не закончилась, а МИД Украины уже требовал поддержки мирового сообщества. Это был первый пласт, который отрабатывался моментально», - пояснил он.

По мнению Ростислава Ищенко, Киев изначально спрогнозировал несколько вариантов развития ситуации, в том числе и приведение ВСУ в боеготовность, что и будет выгодно украинскому лидеру Петру Порошенко, поскольку позволит перенести выборы.

«Второй вариант: а вдруг удастся прорваться. Тогда это был бы большой информационный повод повсюду трубить о своей победе. Третий вариант – вводить военное положение и перенос выборов. Очевидно, что такая идея тоже закладывалась», - добавил Ищенко.

«Как пирог слоеный, очевидно, элемент провокации срабатывает – хорошо, не срабатывает, тогда другой сработает. На что они однозначно рассчитывали – на то, что они покричат, что маленьких обижают, мировое сообщество должно помогать. Это у них отрабатывалось сразу. А прорыв через Керченский прорыв или введение военного положения – это уж как получится», - подытожил эксперт.

Напомним, три украинских военных корабля пересекли морскую границу России и направились к Керченскому проливу. В настоящее время корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» задержаны и доставлены в Керченский порт для выяснения обстоятельств. По фату незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело.