Уникальный «Пакет»: чем противолодочная система РФ привлекла американских аналитиков

Уникальная и не имеющая аналогов - так оценили американские военные аналитики российскую противолодочную систему «Пакет». Этому грозному оружию, установленному на российских корветах и фрегатах, эксперты журнала The National Interest посвятили целую статью.

Как пишет издание, «Пакет» - единственный в мире комплекс, который может одновременно защищать корабль и против вражеских лодок, и против торпед. А все составляющие части его специально созданы таким образом, что их можно модифицировать без изменения системы полностью.

В «Пакет» входит гидроакустическая станция для обнаружения целей и пусковая установка с самонаводящимися торпедами. Боевые модули способны поражать подводные снаряды противника на расстоянии до полутора, а субмарины - до 20 километров.

По версии аналитиков, уникальные комплексы могут быть вскоре поставлены на экспорт.