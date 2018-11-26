В России провели первые успешные испытания искусственного сердца

Искусственное сердце, разработанное в новосибирском Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Евгения Мешалкина, успешно прошло первые тесты. Эксперименты по установке искусственного сердца на основе дискового насоса проводились на крупных животных – лабораторных мини-пигах.

«Шестичасовое наблюдение за животными продемонстрировало, что устройство не оказывает разрушительного влияния на кровь, работает с хорошей стабильной производительностью, не способствует образованию тромбов», - цитирует представителя медучреждения РИА Новости.

По словам работника исследовательского центра, успешные тесты искусственного сердца создают все предпосылки для внедрения прибора в медицинскую практику. Правда, для этого еще нужно доработать конструкцию насоса. В частности, специалисты планируют уменьшить сопротивление в подшипниках скольжения.

Искусственное сердце в России начали разрабатывать пять лет назад на основе насоса, до этого применявшегося в космосе. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся, захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм. При этом прибор должен работать долго и не греться. Разработка предназначена для пациентов, нуждающихся в пересадке сердца, однако имеющих временные или абсолютные противопоказания к такой операции.