Как маневры украинских кораблей-«нелегалов» едва не привели к столкновению: кадры операции

Россия потребовала срочно созвать Совбез ООН, чтобы обсудить опасную ситуацию в Черном море. Накануне три корабля ВМС Украины дважды пытались прорваться через Керченский пролив, что в ФСБ назвали тщательно спланированной провокацией. В прямом смысле заслон нарушителям пришлось ставить российским пограничникам.

Нагло и бесцеремонно украинские моряки вели себя в чужой акватории. На запросы не отвечали и делали вид, что даже не заметили рядом идущих кораблей. Пока не оказались в плотном кольце сторожевых кораблей и катеров береговой охраны.

Несколько часов подряд пограничники вели уговоры по рации, но докричаться до нарушителей по каналам радиосвязи не получалось. Опасные маневры украинских бронекатеров в Керченском проливе чуть было не привели к столкновению. При этом караван из «нелегалов» держал курс на Крымский мост. Поэтому проход под ним экстренно перекрыли.

Кадры с пролетающими самолетами и вертолетами сняли рабочие главной стройки полуострова. В небе дежурил воздушный патруль - ударные аллигаторы К-52 и штурмовики Су-25. Сухогруз в качестве заграждения стоял поперек пролива. Единственный способ пройти под арками - взять и протаранить его. На что украинские моряки не осмелились бы. Они сдали назад, но покидать территорию, на которую попали незаконно - сразу не собирались.

Несколько часов «десант Незалежной» испытывал терпение российских пограничников, за что и поплатился. Примерно в 20 км от берега весь этот караван из кораблей-нелегалов был задержан. Сеять панику вокруг этой истории продолжает официальный Киев. Для Петра Порошенко это идеальная предвыборная PR-акция. И свой выбор он уже сделал - ввел на Украине военное положение.Таким образом, украинский лидер будет бороться с угрозой, которую сам себе и выдумал.

Крымские власти также отреагировали на выходку украинских военных. В официальном сообщении говорится, что такие действия не останутся без ответа. Сейчас украинские корабли задержаны и доставлены в Керченский порт для выяснения обстоятельств. По фату незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело.