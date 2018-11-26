Проход по Керченскому проливу открыли для гражданских судов

Проход по Керченскому проливу вновь открыли для гражданских судов. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Движение судов по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено около 3.30 утра. Ограничений нет, кроме проводки судов в одностороннем направлении поочередно», - уточнил он в комментарии «Звезде».

Проход по проливу был закрыл после провокации украинских ВМС, произошедшей накануне, 25 ноября. Тогда украинские катера и буксир, совершая опасные маневры и игнорируя требования пограничников, пересекли государственную границу.

Корабли ВМС Украины в итоге были задержаны с применением оружия, а проход под арками Крымского моста был заблокирован с помощью сухогруза.

По факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.