В Омске такси врезалось в пешеходный переход

Водитель такси в Омске въехал в подземный пешеходный переход. ЧП произошло в районе дома №5 на Соборной площади.

На снимках, появившихся после аварии, видно, что автомобиль Lada Granta с маркировкой «Яндекс.Такси» вылетел с дороги на обочину, после чего ударился о пешеходный переход.

Как сообщает МВД по Омской области, в результате ЧП пострадали два пассажира такси – 23-летний парень и 19-летняя девушка – и 23-летний водитель. Все они госпитализированы.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.