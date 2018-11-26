В Пермском крае нашли потерявшихся в лесу мальчиков

В Пермском крае нашли двух потерявшихся в лесу детей в районе деревни Дикая Гарь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Родители 10-летнего и 13-летнего мальчиков пытались найти детей самостоятельно, однако их попытки не увенчались успехом. К поискам подключились следователи, экстренные службы региона, около 200 волонтеров. Спасатели готовы были использовать квадрокоптеры, однако погодные условия не позволили это сделать.

Семь часов детей искали в лесу. Как отмечают местные СМИ, на их след вышли охотники.

Около 2.30 26 ноября мальчики были обнаружены живыми, спустя час после обнаружения дети вышли из леса. После чего их госпитализировали в больницу в селе Култаево с переохлаждением.