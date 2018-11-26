Порошенко рассказал об исполнении «тысячелетней мечты» украинцев

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в стране осуществляется «тысячелетняя мечта» об автокефальной церкви. Об этом он написал в Twitter.

«Исполняется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции», - отметил Порошенко, добавив, что начало было положено Крещением «Киевской Руси-Украины» князем Владимиром Великим.

По его словам, украинские граждане находятся «накануне исторических изменений в украинском пространстве». Порошенко назвал создание самостоятельной церкви «гарантией духовной свободы» для украинцев. За день до этого украинский глидер заявил, что автокефалия «скоро будет оформлена юридически и канонически».

Порошенко пообещал, что решение об утверждении томоса для поместной неканонической УПЦ будет принято заседании синода Вселенского патриархата 27−29 ноября.

Ранее сообщалось, что так называемый «Объединительный собор» на Украине, на котором Киев намерен создать новую церковь, независимую от Московского патриархата, может состояться в декабре.