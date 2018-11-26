Названа пятерка лучших электрокаров 2018 года

Автомобили на экологически чистом топливе становятся все популярнее на рынке, поэтому эксперты решили составить рейтинг из пяти лучших марок на электрической тяге.

По данным портала CarsWeek.ru, первое место занял американский Chevrolet Bolt EV. На сегодняшний день эта модель является бестселлером компании, и также поставляется на экспорт.

Второе место заняла Tesla Model S. Автомобиль отличается надежностью, однако из-за своей высокой цены не очень доступен для рядовых потребителей.

На третьем место расположился Nissan Leaf, который ранее считался самым продаваемым электрокаром и популярен у покупателей уже на протяжении семи лет.

Четвертое место – еще у одной модели американской Tesla, на этот раз – Tesla Model 3. Она существует относительно недавно.

А замкнуть пятерку выпала честь немецкому BMW i3. Компактный электрокар попал в рейтинг благодаря высокому спросу в европейских странах.