В Госдуме назвали Порошенко «президентом войны»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что провокация ВМС Украины в российских водах и попытка развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе были сделаны киевскими властями для эскалации ситуации.

Как Толстой написал в Facebook, украинский президент Петр Порошенко является «президентом войны», поскольку он «рассчитывает приобрести популярность за счет военного конфликта с Россией».

«Порошенко - президент войны. Мира при нем ждать не приходится - ни на Донбассе, ни где бы то ни было», - написал вице-спикер.

Петр Толстой напомнил, что провокация в Керченском проливе произошла перед встречей лидеров РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

«Попытка помешать этой встрече с помощью нескольких кораблей украинских ВМС - наиболее идиотский шаг из всех возможных», - отметил он.

Украинские власти «заигрались, ходят по лезвию, рискуя развязать большой военный конфликт», подчеркнул Толстой.

Напомним, украинские катера и буксир «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ 25 ноября, они двигались в сторону Керченского пролива, игнорируя запросы пограничников и совершая опасные маневры. После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы России. Корабли были задержаны с применением оружия.