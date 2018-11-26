Украинская полиция переведена на усиленный режим работы

Выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что украинская полиция переводится на усиленный режим несения службы.

По его словам, это делается для того, чтобы на территории Украины не возникло массовых беспорядков после введения в стране военного положения.

«Сейчас мы обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств. Массовых беспорядков нет и обеспечим, чтобы их не было на весь период данной ситуации», - заявил Князев.

Напомним, на заседании СНБО было одобрено решение о введении на Украине военного положения. Это произошло в ночь на 26 ноября. Соединения и части ВСУ приведены в полную боеготовность.

Напомним, введению военного положения на Украине предшествовала провокация в районе Керченского пролива. Три корабля ВМС Украины днем 25 ноября вошли в воды РФ и, совершая опасные маневры, двинулись в сторону пролива. Корабли были задержаны ФСБ за нарушение государственной границы России, а затем направлены в порт Керчи.