Истребитель F-35B совершил вертикальную посадку на британский авианосец

Из башни корабля сняли на видео вертикальную посадку с пробегом истребителя пятого поколения укороченного взлета F-35B Lightning II на авианосец Королевского ВМФ Великобритании Queen Elizabeth. Видео опубликовано в Twitter.

Американская корпорация Lockheed Martin по заказу Королевского ВМФ Великобритании оснастила истребитель системой вертикальной посадки с пробегом SRVL (Shipborne rolling vertical landing). Это позволило переносить больше вооружения и топлива.

Корпорация выпускает многофункциональные истребители пятого поколения F-35 Lightning II с 2001 года. Самолет представлен в трех вариантах: для ВВС (А), с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (B) и палубный (C).