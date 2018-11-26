Минобороны Украины заявило о полной боеготовности ВСУ

ВСУ по решению начальника Генерального штаба были приведены в полную боевую готовность, сообщили в пресс-службе военного ведомства Украины.

Решение, принятое в ночь на 26 ноября, как сказано в заявлении, было принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении режима военного положения.

Секретарь СНБО Александ Турчинов озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток после ситуации в Керченском проливе, когда были задержаны три корабля украинских ВМС. Однако окончательное разрешение даст Верховная рада на заседании в понедельник.

Корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» днем 25 ноября устроили провокацию. Два катера береговой охраны и рейдовый буксир вошли в воды РФ, и, совершая опасные маневры, двинулись в сторону Керченского пролива. Корабли были задержаны, а затем направлены в порт Керчи.