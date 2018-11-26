При землетрясении в Иране пострадали более 550 человек

Более 550 человек пострадали в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана, передает местный телеканал Press TV.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. Как сообщили сейсмологи, толчки были зафиксированы в 16.37 по местному времени. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада, очаг стихии залегал на глубине 40 километров.

Кроме того, после землетрясения произошло четыре афтершока, два из которых были магнитудой 4, другие – 5,2 и 4,1 балла.

По данным телеканала Rudaw, на территории Иракского Курдистана погиб один человек, еще 43 пострадали. В пострадавшем районе работают 23 группы спасателей.