Застрявшие на Хайнане туристы из России вернулись в Хабаровск

Российские туристы, в числе 280 человек, которые с прошлой недели не могли вылететь с китайского острова Хайнань, благополучно вернулись в Россию. Рано утром 26 ноября борт авиакомпании «ИрАэро» приземлился в Хабаровске.

«Рейс совершил посадку в 05.08 по Москве», - заявил представитель перевозчика РИА Новости.

Российские туристы не могли вылететь в Хабаровск с китайского острова с 22 ноября. Путешественники были вынуждены задержаться за границей из-за поломки гидронасоса у самолета авиакомпании «ИрАэро». Необходимую деталь доставили из Лондона только вечером 25 ноября.

Людей расселили по гостиницам, однако они пожаловались, что у пожилых заканчиваются лекарства, у многих подходит к концу действие виз, кроме того десятки человек пропустили стыковочные рейсы в другие города.

Представители перевозчика заверили, что всем трансферным пассажирам будут оплачены расходы по перевозке до их конечного пункта. Среди туристов – 30 человек из Амурской области.