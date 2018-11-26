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Более 140 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Василиса Морозова
06:23 26.11.2018
Две стаи дельфинов выбросились на берег в южной части залива Мейсон в западной части острова Новой Зеландии.
Видео: Department of Conservation, Youtube

По меньшей мере 145 дельфинов-гринд выбросились на берег острова Стьюард Новой Зеландии за прошлые выходные.

Как сообщает Radio New Zealand, ссылаясь на производственного менеджера министерства по охране окружающей среды острова Рена Леппенса, две стаи дельфинов выбросились на берег в южной части залива Мейсон в субботу, 24 ноября. Когда млекопитающих обнаружили, половина из них уже погибла, остальных пришлось усыпить, поскольку они пролежали на песке слишком долго.

«К сожалению, вероятность того, что удастся вновь спустить на воду оставшихся дельфинов, была крайне мала», - отметил Леппенс.

В Новой Зеландии китообразные довольно часто выбрасываются на берег. Когда один дельфин совершает это, то остальные из стаи пытаются его спасти и в итоге разделяют его участь. По словам Леппенса, в стране происходит около 85 подобных инцидентов в год. Зачастую, это всего лишь одна особь, а не вся стая.

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