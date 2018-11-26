Названы самые «трезвые» регионы России

Федеральный проект «Трезвая Россия» составил список российских регионов, расположив их в порядке «трезвости». Этот показатель исследователи рассчитывали, исходя из шести базовых критериев.

В перечень критериев вошло число «алкогольных» преступлений, количество умерших от отравления алкоголем, объем продаж спиртных напитков в регионе, количество больных с соответствующим диагнозом и другие показатели. Лидером рейтинга оказалась Чеченская республика, в топ-5 также вошли Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Во второй пятерке наиболее благополучных в алкогольном плане регионов числятся Белгородская область, Тюменская область, Ставропольский край, Волгоградская область и республика Калмыкия. Москва и Санкт-Петербург заняли 17-е и 36-е места соответственно.

В список наименее «трезвых» регионов попали Коми, Сахалин, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Наименее благополучным в алкогольном плане краем, согласно исследованию, является Чукотский автономный округ.