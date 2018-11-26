Российские ученые предложили уникальный способ снижения веса самолетов

Российские ученые и инженеры из Национального исследовательского технологического университета НИТУ «МИСиС» разработали технологию изготовления некоторых деталей авиационного двигателя, которая позволила снизить его массу на 20%, пишет газета «Известия».

Отмечается, что сам самолет после этого может стать легче на целую тонну. Специалисты применили новую технологию бионического формата методом лазерного выращивания из порошка российского титанового сплава. Опытная партия успешно прошла испытания.

Специалисты считают, что новая технология позволит заметно снизить массу двигателя, это позволит экономить на горючем для летательных аппаратов, в результате чего станет возможным перевозить больше пассажирова или грузов на большие расстояния.