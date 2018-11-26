Закидывают посольство РФ дымовыми шашками и жгут машины: радикалы устроили погром в Киеве

В Киеве происходит антироссийский протест у стен посольства РФ. Как следует из свидетельств очевидцев и размещенных в Сети видеороликов, радикалы закидали здание дипломатической миссии дымовыми шашками.

Кроме того, неподалеку от здания посольства был сожжен автомобиль с российскими дипломатическими номерами, это событие также было снято на видео и размещено в Сети. На кадрах видно, что номера машины начинаются с DP 001, что говорит о ее принадлежности российской дипломатической миссии.

Ранее стало известно, что к российскому посольству в Киеве пришла толпа агрессивных людей. Группа радикалов, по предварительным данным, составляла от 20 до 40 человек. Протестующие принесли к зданию посольства РФ шины и бумажные кораблики.

Причиной для такого поведения стала ситуация с украинскими кораблями неподалеку от Керченского пролива. Два катера береговой охраны и рейдовый буксир ВМСУ вошли в территориальные воды России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя запросы российских пограничников. В результате корабли задержали с применением оружия. Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН в связи со случившимся.