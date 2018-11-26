Старинное судно нашли на берегу Онежского озера

На берег Онежского озера в Вытегорском районе Вологодской области после сильного шторма выбросило фрагменты старинного судна допетровской эпохи - коча, пишет «360».

На таких ладьях поморы вели торговлю в Онежском озере и на Белом море. Судно планируют отреставрировать и установить на набережной города Вытерга в качестве памятника.

«В данный момент судно перевезли на территорию Вытегры. Находка требует очистки от песка и мелкого камня, дальнейшей консервации и реставрации. Весной будет решаться вопрос, куда ее установят», — рассказала ведущий научный сотрудник Вытегорского объединенного музея Елена Савичева.

Фрагменты ладьи нашли сотрудники МЧС. Они помогли вытащить на берег судно, просушить и доставить на один из причалов Вытегры. Для оценки находки в Вытегорский район в конце октября отправились сотрудники Арктического музейно-выставочного центра из Санкт-Петербурга и музея «Ледокол "Красин"».

Русская технология строительства судов допетровской эпохи уникальна и нигде в мире больше не применялась. Поморские кочи были парусно-весельными судами с прочным корпусом. Борта сшивались корнями или побегами ели или сосны, а доски вытесывались топором по сколу дерева.

Дополнительная обшивка позволяла выдерживать удары о лед. Длина коча составляла около 20-25 метров, примерная грузоподъемность 20-30 тонн. За сутки при благоприятных условиях судно могло преодолеть до 200 километров.

В XVII веке Петр I запретил строить подобные лодки и начал внедрять европейские технологии. Доски стали пилить пилами, а борта сколачивали гвоздями и скобами. Практически все кочи были уничтожены, это редкий экземпляр, который может стать визитной карточкой города.