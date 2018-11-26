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Российские ЗИЛ-4104 и Aurus вошли в список лучших лимузинов мира

Вадим Синицын
04:10 26.11.2018
В рейтинг «величайших лимузинов мира» авторитетного издания Autocar вошли два представителя российского автопрома – лимузины ЗИЛ-4104 и Aurus Senat.
Российские ЗИЛ-4104 и Aurus вошли в список лучших лимузинов мира
Фото: MIT Russia, Globallookpress

Британское автомобильное издание Autocar составило экспертный рейтинг «величайших лимузинов мира». В него вошли два представителя российского автопрома – лимузины ЗИЛ-4104 и Aurus Senat.

Первый автомобиль был разработан в Советском Союзе, его производство началось в 1978 году. Этот лимузин представительского класса был создан для перевозки политических лидеров страны. Как отмечают авторы издания, образ этого харизматичного советского «левиафана» практически обязателен для любой картины об эпохе «холодной войны».

Вторым российским автомобилем в рейтинге стал Aurus Senat, разработанный в рамках проекта «Кортеж». Первым пассажиром этого лимузина стал президент России Владимир Путин –  экземпляр лимузина изготовили к его инаугурации. Тем не менее, рамки серии будут расширять и добавят в нее автомобили массового применения.

Ранее стало известно, что автомобили линейки Aurus раскупили на два года вперед. По словам главы компании Sollers Вадим Швецова, приобрести себе машину этой серии станет возможно не ранее 2021 года, так как все они уже забронированы.

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