Умер диктор Юрий Ковеленов

В Москве ушел из жизни знаменитый диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов. Об этом рассказал артист Ефим Шифрин, который являлся близким знакомым ушедшего.

«Ох, ты… Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка…», - написал Шифрин в Instagram.

Юрию Ковеленову было 79 лет. Он считался одним из самых заслуженных и известных работников Центрального телевидения, в частности, вел программу «Время» с 1965-го по 1995-й год.

Кроме того, многие жители страны помнят его по событиям августовского путча в России 1991 года. В тот исторический момент Ковеленов читал с экрана постановления Государственного комитета по чрезвычайному положению.