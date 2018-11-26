В Москве водитель самосвала засыпал песком машину ГИБДД
После того, как дорожные инспекторы остановили водителя большегруза и сообщили о штрафе, он залез обратно в машину и нажав на рычаг, вывалил на полицейский автомобиль содержимое кузова.
В Москве водитель КАМАЗа случайно обсыпал землей переднюю часть патрульной машины, пишет «360» . Кадры с места событий сняли очевидцы.
Инцидент произошел 25 ноября. Инспекторы остановили водителя самосвала на проспекте Вернадского и заподозрили его в перегрузе.
Услышав, что ему грозит штраф, тот сел обратно в грузовик и ногой дернул рычаг, высыпав содержимое кузова на автогмобиль ГИБДД.
Водителя доставили в отделение полиции, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении.