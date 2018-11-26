Верховная рада обсудит введение военного положения на внеочередном заседании

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в понедельник, 26 ноября, должна состояться внеочередная сессия парламента из-за ситуации с украинскими военными кораблями у Керченского пролива.

Депутаты рассмотрят решение СНБО о введении в стране военного положения в 16.00 по местному времени (17.00 по Москве), написал Парубий на своей странице в Facebook.

Ранее Совет безопасности и обороны Украины на заседании в воскресенье одобрил введение военного положения на 60 суток. Это решение поддержал президент страны Петр Порошенко, однако оно вступит в силу, только если парламент утвердит его на заседании.

При этом глава Незалежной заверил, что Киев не начнет после этого наступление на Донбасс и не будет проводить мобилизацию.

Напомним, утром 25 ноября со стороны Военно-морских сил Украины произошли провокации. Украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» незаконно пресекли российскую границу и продолжили движение к Керченскому проливу, игнорируя требования российской стороны остановиться.

В итоге ФСБ РФ были вынуждены открыть огонь, в результате которого трое украинских моряков получили ранения. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.